Loto des gourmets Salle des fêtes Oradour-Saint-Genest, samedi 3 février 2024.

Loto des gourmets Salle des fêtes Oradour-Saint-Genest Haute-Vienne

Venez jouer et tenter de remporter l’un des lots mis en jeu : colis de bœuf découpé, demi porc, jambons secs, bons d’achat, etc.

Venez jouer et tenter de remporter l’un des lots mis en jeu : colis de bœuf découpé, demi porc, jambons secs, bons d’achat, etc. EUR.

Salle des fêtes Le bourg

Oradour-Saint-Genest 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:30:00

fin : 2024-02-03



L’événement Loto des gourmets Oradour-Saint-Genest a été mis à jour le 2024-01-26 par OT Pays du Haut Limousin