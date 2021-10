Villeneuve-d'Ascq Maison des Genêts Nord, Villeneuve-d'Ascq Loto des Genêts Maison des Genêts Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Loto des Genêts Maison des Genêts, 20 novembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Loto des Genêts

Maison des Genêts, le samedi 20 novembre à 14:00

**Samedi 20 novembre 2021, l’association Genêts en Fête, en partenariat avec la Maison des Genêts, organise un loto de 14h à 19h au 2 rue des Genêts.** * Ouverture des portes à 13h30. * De nombreux lots à gagner (ventilateur, télévision, enceinte, tablette …). Bingo : un ordinateur portable. * Buvette et petite restauration. * 2€ le carton, 5€ les 3, 10 € les 6, 5€ le bingo. * Infos : 06 67 23 04 25 Samedi 20 novembre 2021, l’association Genêts en Fête, en partenariat avec la Maison des Genêts, organise un loto de 14h à 19h. Maison des Genêts 2 Rue des Genêts 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Maison des Genêts Adresse 2 Rue des Genêts 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Maison des Genêts Villeneuve-d'Ascq