Loto des familles Le Café des artistes Égletons, samedi 10 février 2024.

Loto des familles Le Café des artistes Égletons Corrèze

Café des artistes de 15h à 17h, loto pour les familles, parents et enfants avec des lots à gagner ! Libre participation aux frais. Vente de crêpes, gaufres et boissons chaudes et froides. Prix libre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 15:00:00

fin : 2024-02-10 17:00:00

Le Café des artistes 1 Place du Marchadial

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine otgejr@gmail.com

L’événement Loto des familles Égletons a été mis à jour le 2024-01-29 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières