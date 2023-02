LOTO DES ENFANTS Centre Socioculturel de Marbot Bar-le-Duc OT SUD MEUSE Bar-le-Duc Catégories d’Évènement: Bar-le-Duc

Meuse Bar-le-Duc 1 EUR Organisé par le Comité d’Animation et Gestion (CAG) du Centre Socioculturel de Marbot.

De nombreux lots à gagner.

3 cartons gratuits maximum par enfant (pas de possibilité d’en acheter plus). Gratuit pour les – 6 ans Pas de carton pour les adultes, uniquement pour les enfants de 4 à 14 ans.

Inscription uniquement aux accueils des Centres Socioculturels de Bar-le-Duc aux horaires d’ouverture. comcscbld@gmail.com +33 3 29 79 20 46 https://cscbarleduc.centres-sociaux.fr/2023/02/24/loto-des-enfants/ Csx BLD

