Loto des écoles Saint-Martin-de-Jussac Saint-Martin-de-Jussac, 3 décembre 2022, Saint-Martin-de-JussacSaint-Martin-de-Jussac. Loto des écoles Salle des fêtes

Saint-Martin-de-Jussac Haute-Vienne Saint-Martin-de-Jussac

2022-12-03 20:00:00 20:00:00 – 2022-12-03 Saint-Martin-de-Jussac

Haute-Vienne Salle des fêtes Saint-Martin-de-Jussac Haute-Vienne Saint-Martin-de-Jussac Ouverture des portes à 20h00. Nombreux lots à gagner. Buvette et gâteaux sur place. Ouvert à tous. PAS DE RESERVATION POSSIBLE. Organisé par l’APE Saint Brice sur Vienne et Saint Martin de Jussac. Salle des fêtes Saint-Martin-de-Jussac Saint-Martin-de-Jussac

dernière mise à jour : 2022-11-17 par OT Porte Océane du Limousin

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Martin-de-Jussac Saint-Martin-de-Jussac Autres Lieu Saint-Martin-de-Jussac Saint-Martin-de-Jussac Adresse Saint-Martin-de-Jussac Haute-Vienne OT Porte Océane du Limousin Saint-Martin-de-Jussac Ville Saint-Martin-de-JussacSaint-Martin-de-Jussac lieuville Salle des fêtes Saint-Martin-de-Jussac Saint-Martin-de-Jussac Departement Haute-Vienne

Loto des écoles Saint-Martin-de-Jussac Saint-Martin-de-Jussac 2022-12-03 was last modified: by Loto des écoles Saint-Martin-de-Jussac Saint-Martin-de-Jussac Saint-Martin-de-Jussac Saint-Martin-de-Jussac 3 décembre 2022 Haute-Vienne Saint-Martin-de-Jussac Saint-Martin-de-Jussac Haute-Vienne OT Porte Océane du Limousin

Saint-Martin-de-JussacSaint-Martin-de-Jussac Haute-Vienne