Loto des écoles Saint-Christoly-Médoc, samedi 6 avril 2024.

Loto des écoles Saint-Christoly-Médoc Gironde

L’Association des Parents d’Elèves du RPI organise son loto des écoles, sur le thème du « Retour des beaux jours ».

Tombola et quine enfants.

Ouverture des portes dès 19h30

Petite restauration et buvette sur place.

Réservation possible. 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

Salle des fêtes

Saint-Christoly-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine

