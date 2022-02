Loto des écoles L’Épine L'Épine Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

L'Épine

Loto des écoles L'Épine, 6 mars 2022, L'Épine.

2022-03-06 14:30:00

L’Épine Hautes-Alpes L’Épine L’association des parents d’élèves de l’Epine et Ribeyret organise son loto pour récolter des fonds pour les écoles : plus de 2000 € de lots à gagner ! +33 6 51 12 91 38 L’Épine

