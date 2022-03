LOTO DES ÉCOLES : LE PRADAL – VILLEMAGNE L’ARGENTIÈRE Le Pradal Le Pradal Catégories d’évènement: Hérault

Le Pradal

LOTO DES ÉCOLES : LE PRADAL – VILLEMAGNE L’ARGENTIÈRE Le Pradal, 20 mars 2022, Le Pradal. LOTO DES ÉCOLES : LE PRADAL – VILLEMAGNE L’ARGENTIÈRE Le Pradal

2022-03-20 – 2022-03-20

Le Pradal Hérault Le Pradal Dimanche 20 mars 2022 à 15h

les diablotins de l’ouradou organisent un loto au profit des élèves du regroupement scolaire

le pradal – villemagne l’argentière

à la salle des combarelles au pradal Dimanche 20 mars 2022 à 15h

les diablotins de l’ouradou organisent un loto au profit des élèves du regroupement scolaire

le pradal – villemagne l’argentière

à la salle des combarelles au pradal +33 4 67 95 09 23 Dimanche 20 mars 2022 à 15h

les diablotins de l’ouradou organisent un loto au profit des élèves du regroupement scolaire

le pradal – villemagne l’argentière

à la salle des combarelles au pradal Le Pradal

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Le Pradal Autres Lieu Le Pradal Adresse Ville Le Pradal lieuville Le Pradal Departement Hérault

Le Pradal Le Pradal Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pradal/

LOTO DES ÉCOLES : LE PRADAL – VILLEMAGNE L’ARGENTIÈRE Le Pradal 2022-03-20 was last modified: by LOTO DES ÉCOLES : LE PRADAL – VILLEMAGNE L’ARGENTIÈRE Le Pradal Le Pradal 20 mars 2022 Hérault Le Pradal

Le Pradal Hérault