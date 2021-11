Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle, Seine-Maritime Loto des écoles Fréchon Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Catégories d’évènement: Blangy-sur-Bresle

Seine-Maritime

Loto des écoles Fréchon Blangy-sur-Bresle, 12 novembre 2021, Blangy-sur-Bresle. Loto des écoles Fréchon Salle des fêtes Rue Notre-Dame Blangy-sur-Bresle

2021-11-12 18:00:00 – 2021-11-12 Salle des fêtes Rue Notre-Dame

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime 18h : Ouverture des portes – 20h : Début des jeux

Salle des fêtes – Animé par Alain

Spécial bons d’achats

Restauration et buvette sur place

Pass sanitaire obligatoire

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Blangy-sur-Bresle, Seine-Maritime Autres Lieu Blangy-sur-Bresle Adresse Salle des fêtes Rue Notre-Dame Ville Blangy-sur-Bresle lieuville Salle des fêtes Rue Notre-Dame Blangy-sur-Bresle