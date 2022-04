Loto des écoles FCPE – Dimanche 24 avril Salle des fêtes, 24 avril 2022, Fenouillet.

Loto des écoles FCPE – Dimanche 24 avril

Salle des fêtes, le dimanche 24 avril à 15:00

Tout l’équipe de la FCPE s’est une fois encore totalement investie pour récolter des lots qui raviront grands et petits, gourmands et sportifs : console PS4, trottinette électrique, jeux, petit électroménager, entrées gratuites, bons d’achats, etc. Cette journée sous le signe de la bonne humeur permettra d’organiser et de soutenir les projets éducatifs des écoles de la commune, tout en partageant un moment de jeu et de convivialité. **Tarifs cartons : 3 € le carton • 10 € les 4 cartons • 15 € les 7 cartons • 30 € les 16 cartons** **Début : 15h00 • Ouverture des portes : 14h00** E-mail : [[fcpe.fenouillet@yahoo.fr](fcpe.fenouillet@yahoo.fr)](fcpe.fenouillet@yahoo.fr) [Voir le site Organisateur](https://www.facebook.com/FCPEFenouillet31)

Salle des fêtes 18 Rue de l’Église, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne



