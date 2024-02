Loto des écoles de l’association Nous, Vous, Ils Salle des fêtes Audenge, samedi 9 mars 2024.

Loto des écoles de l’association Nous, Vous, Ils Salle des fêtes Audenge Gironde

L’association Nous Vous Ils organise le samedi 9 mars un Loto des Écoles en salle des Fêtes de la Mairie à partir de 20h au profit des écoles audengeoises. Ouverture des portes à 18h.

De nombreux lots sont à gagner Nintendo Switch, cartes cadeaux, soins… et plein d’autres surprises !

Pensez à arriver en avance car les places sont limitées.

Restauration et buvette sur place.

Pour plus de renseignements asso.nvi@gmail.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:00:00

fin : 2024-03-09

Salle des fêtes 24 Allée Ernest de Boissière

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine asso.nvi@gmail.com

