Loto des écoles Blangy-sur-Bresle, 15 octobre 2021, Blangy-sur-Bresle.

Loto des écoles 2021-10-15 17:30:00 17:30:00 – 2021-10-15 Salle des fêtes Rue Massé de Cormeilles

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Le rendez-vous se fera à la salle des fêtes de Blangy-sur-Bresle et l’animation sera assurée par Richard !

Ouverture des portes à 17h30 et début des jeux à 20h00.

Spécial bons d’achat ! – 46 tirages

A gagner : 500€ – 300€ – 200€ – 100€

Buvette et restauration sur place.

Tarifs : 2€/ le carton, 10€/les 6 cartons et 20€/ les 14 cartons.

Pass sanitaire obligatoire

Réservations :

– 06 59 19 70 49

– Pauline DEHEDIN : 06 79 20 08 26 – pauline.dehedin@orange.fr

