Loto des Droits des Femmes Lamballe-Armor Lamballe-Armor Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Lamballe-Armor

Loto des Droits des Femmes Lamballe-Armor, 7 mars 2023, Lamballe-Armor . Loto des Droits des Femmes 5 Rue Simone Veil Mairie Lamballe-Armor Côtes-d’Armor Mairie 5 Rue Simone Veil

2023-03-07 19:00:00 – 2023-03-07 20:30:00

Mairie 5 Rue Simone Veil

Lamballe-Armor

Côtes-d’Armor Proposé par le service Vie Sociale et Prévention

Dans la salle d’honneur de la mairie de Lamballe.

Ado/adulte

Sur inscription. +33 2 96 50 00 30 Mairie 5 Rue Simone Veil Lamballe-Armor

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Lamballe-Armor Autres Lieu Lamballe-Armor Adresse Lamballe-Armor Côtes-d'Armor Mairie 5 Rue Simone Veil Ville Lamballe-Armor lieuville Mairie 5 Rue Simone Veil Lamballe-Armor Departement Côtes-d'Armor

Loto des Droits des Femmes Lamballe-Armor 2023-03-07 was last modified: by Loto des Droits des Femmes Lamballe-Armor Lamballe-Armor 7 mars 2023 5 Rue Simone Veil Mairie Lamballe-Armor Côtes-d'Armor Côtes-d’Armor Lamballe-Armor

Lamballe-Armor Côtes-d'Armor