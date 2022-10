Loto des droits des femmes Bégard, 22 novembre 2022, Bégard.

Loto des droits des femmes

2022-11-22 20:00:00 – 2022-11-22 22:00:00

Les droits des femmes : un sujet trop sérieux pour ne pas en rire. C’est un défi scabreux et excitant que tentent ici de relever Madame Florence et Basile, ils sont joueur.se.s ! Tellement qu’elles vous convient à jouer au Loto. Vous pensez le Loto ringard ? Celui qu’i.elles vous proposent est surtout ludique, pédagogique, comique, mélodique, dynamique, poétique, fantastique, atypique, historique, féminique et plein d’autres trucs qui finissent en ique (oui oui, aussi élastique si vous voulez !). Elle est conférencière et droite dans ses baskets tandis que lui est clown et marche sur ses lacets, quoique des fois c’est l’inverse, on sait plus très bien qui est sérieux dans cette histoire… D’Olympe de Gouge à Beyonce, du consentement au French Cancan, d’acrobaties en statistiques, les droits des femmes sont abordés le poing levé et le sourire en coin, idéal pour délier les langues et en parler avec tes enfants ou ta grand-mère !

