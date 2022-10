Loto des commerçants de Jussey Gevigney-et-Mercey Gevigney-et-Mercey Catégories d’évènement: Gevigney-et-Mercey

Haute-Sane Gevigney-et-Mercey 5 EUR Le loto des commerçants de Jussey aura lieu le dimanche 23 octobre à 14h, à la salle de Convivialité de Gevigney.

Plus de 3000€ de lots et de bons d’achats chez les commerçants à gagner.

Tarifs : 1 carton 5€ / 5 cartons 20€

Buvette et petite restauration sur place

Réservation au 03 84 68 07 42 +33 3 84 68 07 42 Gevigney-et-Mercey

