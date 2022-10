LOTO DES COMMERÇANTS

2022-10-16 – 2022-10-16 Venez participer au loto organisé par l’association les Pros de Saint Mathieu de Tréviers ce dimanche 16 octobre. De nombreux lots sont à gagner : un vélo électrique, un chéquier de 300 € à dépenser chez les commerçants adhérents à l’association, des paniers garnis, jambons, etc.

Venez nombreux soutenir les artisans, commerçants et professionnels de notre commune ! Venez participer au loto organisé par l'association les Pros de Saint Mathieu de Tréviers ce dimanche 16 octobre. +33 4 67 55 20 28

