Loto des cavaliers – samedi 28 mai Villersexel Villersexel Catégories d’évènement: Haute-Saône

Villersexel

Loto des cavaliers – samedi 28 mai Villersexel, 28 mai 2022, Villersexel. Loto des cavaliers – samedi 28 mai Villersexel

2022-05-28 – 2022-05-28

Villersexel Haute-Saône Villersexel Loto des Ecuries de Villersexel à partir de 20h.

Ouverture des portes à 18h30.

16 parties classiques / 2 parties spéciales. Droits d’entrée:

– 20 € la planche de 6 cartons (+2 gratuits)

– 25 € la planche de 12 cartons (+2 gratuits)

– illimité 30 €

– 2 € le carton pour les – de 12 ans. Lots 3000€ de bons Leclerc répartis sur la soirée.

Buvette sur place.

