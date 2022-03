Loto des Cabaniers du médoc Saint-Estèphe Saint-Estèphe Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Estèphe

Loto des Cabaniers du médoc Saint-Estèphe, 2 avril 2022, Saint-Estèphe. Loto des Cabaniers du médoc Saint-Estèphe

2022-04-02 – 2022-04-02

Saint-Estèphe Gironde Saint-Estèphe EUR 2 0 Grand loto organisé par l’association des Cabaniers du Médoc. De nombreux lots sont à remporter.

Réservation possible.

Ouverture des portes dès 18h00.

Petite restauration sur place. Grand loto organisé par l’association des Cabaniers du Médoc. De nombreux lots sont à remporter.

Réservation possible.

Ouverture des portes dès 18h00.

Petite restauration sur place. +33 6 60 21 25 35 Grand loto organisé par l’association des Cabaniers du Médoc. De nombreux lots sont à remporter.

Réservation possible.

Ouverture des portes dès 18h00.

Petite restauration sur place. libre de droit

Saint-Estèphe

dernière mise à jour : 2022-03-14 par OT Médoc-Vignoble

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Estèphe Autres Lieu Saint-Estèphe Adresse Ville Saint-Estèphe lieuville Saint-Estèphe Departement Gironde

Saint-Estèphe Saint-Estèphe Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-estephe/

Loto des Cabaniers du médoc Saint-Estèphe 2022-04-02 was last modified: by Loto des Cabaniers du médoc Saint-Estèphe Saint-Estèphe 2 avril 2022 Gironde Saint-Estèphe

Saint-Estèphe Gironde