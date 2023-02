LOTO DES BONS PIEDS, 26 février 2023, Brissac Brissac.

LOTO DES BONS PIEDS

Parc de Brissac

Salle des rencontres Brissac Herault

2023-02-26 – 2023-02-26

Brissac

Herault

Brissac

Entrée dès 15h début du Loto 15h30

plus de 1.400€ de lots à gagner repartis en 2 parties constituées chacune de 10 quines et d’un carton plein et une consolante, et quizz à l’entracte

Valeur de la quine à gagner 50€ et 200€ pour le carton plein

Tarifs des cartons : 3€ le carton; 8€ les 3 cartons; 12€ les 5 cartons; 20€ les 10 cartons

Collation et buvette seront mises à votre disposition.

Loto des Bons Pieds.

Venez nombreux pour tenter votre chance avec plus de 1 400€ de lots à gagner, et pour soutenir nos activités, pour la dépollution de nos rivières et la protection des milieux aquatiques.

+33 4 67 73 71 56

Brissac

dernière mise à jour : 2023-02-13 par