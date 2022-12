Loto des anciens combattants Fuveau Fuveau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fuveau

Loto des anciens combattants Fuveau, 20 novembre 2022, Fuveau . Loto des anciens combattants Maison pour Tous Rue Du Chanoine Moisan Fuveau Bouches-du-Rhône Rue Du Chanoine Moisan Maison pour Tous

2022-11-20 16:00:00 – 2022-11-20 18:00:00

Rue Du Chanoine Moisan Maison pour Tous

Fuveau

Bouches-du-Rhône 3 cartons pleins et 27 quines avec des lots autour de Noël à gagner… Venez nombreux soutenir l’association des anciens combattants qui vous propose un loto avec de beaux lots à gagner!.. +33 4 42 68 13 87 Rue Du Chanoine Moisan Maison pour Tous Fuveau

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Fuveau Autres Lieu Fuveau Adresse Fuveau Bouches-du-Rhône Rue Du Chanoine Moisan Maison pour Tous Ville Fuveau lieuville Rue Du Chanoine Moisan Maison pour Tous Fuveau Departement Bouches-du-Rhône

Fuveau Fuveau Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fuveau/

Loto des anciens combattants Fuveau 2022-11-20 was last modified: by Loto des anciens combattants Fuveau Fuveau 20 novembre 2022 Bouches-du-Rhône Fuveau Maison pour Tous Rue Du Chanoine Moisan Fuveau Bouches-du-Rhône

Fuveau Bouches-du-Rhône