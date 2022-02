Loto de Viroy Festivités Espace jean-vilar Amilly Catégories d’évènement: Amilly

Loiret

Loto de Viroy Festivités Espace jean-vilar, 10 avril 2022, Amilly. Loto de Viroy Festivités

Espace jean-vilar, le dimanche 10 avril à 14:00

Dimanche 10 avril, à l’Espace Jean-Vilar, participez au Loto de l’association Viroy Festivités. Ouverture des portes à 12h pour un début du loto à 14h. Restauration/buvette sur place (sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires). Réservation obligatoire au 06 32 04 43 63 Pour plus de renseignements : [viroyfestivites@gmail.com](mailto:viroyfestivites@gmail.com) Loto de Viroy Festivités Espace jean-vilar 264 Rue de la Mère Dieu 45200 Amilly Amilly Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-10T14:00:00 2022-04-10T17:30:00

