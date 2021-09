Mirecourt Mirecourt Mirecourt, Vosges LOTO DE PASSION SHOW Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Vosges

LOTO DE PASSION SHOW Mirecourt, 10 octobre 2021, Mirecourt. LOTO DE PASSION SHOW 2021-10-10 12:15:00 12:15:00 – 2021-10-10 18:00:00 18:00:00 avenue Charles Duchêne Espace Flambeau

Mirecourt Vosges LOTO

Ouverture des portes à 12h15, début des parties à 14h

Nombreux lots à gagner : Nids des Vosges nuit insolite – home cinéma – tablette – VTT – central vapeur – frigo congélateur – paniers garnis et de nombreux autres lots…

Le carton 4€ – les 6 cartons 20€ – les 13 cartons 40€. 1 carton gratuit pour les enfants de 3 à 12 ans.

Buvette et restauration sur place. +33 3 29 37 05 48 Passion Show dernière mise à jour : 2021-08-31 par

