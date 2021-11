Versailles Maison de quartier Notre-Dame Versailles, Yvelines Loto de Noël pour petits et grands Maison de quartier Notre-Dame Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Maison de quartier Notre-Dame, le vendredi 24 décembre à 13:30

Ho, ho, ho, la maison de quartier Notre Dame convie le public au loto de Noël organisé le vendredi 24 décembre. Gratuit et ouvert à tous, c’est un moment agréable et solidaire à travers un jeu ludique qui est proposé par l’équipe de Notre-Dame. Un goûter (patisseries et chocolat chaud à gogo !) et de chants de Noël interprétés par des chorales suivrons le jeu. Inscription par mail ou directement à la maison de quartier (places limitées). Les participants inscrits devront rapporter une boule de Noël en bon état en guise de lot à gagner. Un atelier cuisine de 10h à 12h est proposé le même jour, également sur inscription.

Célébrer ensemble le début des fêtes autour d'un loto solidaire Maison de quartier Notre-Dame 7, rue Sainte Sophie, versailles Versailles

