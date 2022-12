Loto de Noël Lembeye Lembeye Lembeye Catégories d’évènement: Lembeye

Loto de Noël Place du Marcadieu Salle des fêtes Lembeye Pyrénées-Atlantiques

2022-12-17 15:00:00

Salle des fêtes Place du Marcadieu

Lembeye

2500€ de lots répartis en 36 paniers gourmands.

Buvette, crêpes, merveilles.

Salle des fêtes chauffée.

Buvette, crêpes, merveilles.

Salle des fêtes chauffée. 2500€ de lots répartis en 36 paniers gourmands.

Buvette, crêpes, merveilles.

+33 5 59 68 10 02 Amicale des anciens joueurs et des supporters de rugby

Salle des fêtes Place du Marcadieu Lembeye

