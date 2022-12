Loto de Noël Fuveau Fuveau Office de Tourisme de Fuveau Fuveau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fuveau

Loto de Noël Maison pour Tous Rue Du Chanoine Moisan Fuveau Bouches-du-Rhône

2022-12-29 18:00:00 18:00:00 – 2022-12-29 20:00:00 20:00:00

Rue Du Chanoine Moisan Maison pour Tous

Fuveau

Bouches-du-Rhône Fuveau Un des plus beaux lotos fuvelains!

L’association organise chaque année un grand salon littéraire début septembre… Un super loto organisé par les Ecrivains en Provence, de nombreux lots à gagner! +33 4 42 50 49 77 Rue Du Chanoine Moisan Maison pour Tous Fuveau

