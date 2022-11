Loto de Noël Cabannes Cabannes Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Cabannes

Loto de Noël Cabannes, 18 décembre 2022, Cabannes. Loto de Noël

Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Place du 8 mai 1945 Cabannes Bouches-du-Rhne Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine

2022-12-18 15:00:00 – 2022-12-18

Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine

Cabannes

Bouches-du-Rhne Cabannes Loto organisé par l’association Energy’Fun-Music.

De nombreux lots sont à gagner : voyage, Smart TV, petit électroménager…



Une belle journée propice à l’amusement, alors, soyez au rendez-vous.



Buvette et vente de gâteaux.



Pas de réservations possible. Loto organisé par l’association Energy’Fun-Music. +33 4 90 90 47 96 Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne, Cabannes Autres Lieu Cabannes Adresse Cabannes Bouches-du-Rhne Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Ville Cabannes lieuville Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes Departement Bouches-du-Rhne

Cabannes Cabannes Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cabannes/

Loto de Noël Cabannes 2022-12-18 was last modified: by Loto de Noël Cabannes Cabannes 18 décembre 2022 Bouches-du-Rhne Cabannes Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Place du 8 mai 1945 Cabannes Bouches-du-Rhne

Cabannes Bouches-du-Rhne