Loto de l’USThouars Handball Thouars Thouars Thouars Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Thouars

Loto de l’USThouars Handball Thouars, 22 janvier 2023, Thouars Thouars. Loto de l’USThouars Handball 3 Place de la Mairie Salle René Cassin Thouars Deux-Sèvres Salle René Cassin 3 Place de la Mairie

2023-01-22 14:30:00 – 2023-01-22

Salle René Cassin 3 Place de la Mairie

Thouars

Deux-Sèvres Thouars Venez passer une agréable après-midi en compagnie del’USThouars Handball ! Tentez votre chance pour remporter un de nombreux lots à gagner.

Restauration et buvette sur place. Venez passer une agréable après-midi en compagnie del’USThouars Handball ! Tentez votre chance pour remporter un de nombreux lots à gagner.

Restauration et buvette sur place. Salle René Cassin 3 Place de la Mairie Thouars

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Thouars Autres Lieu Thouars Adresse Thouars Deux-Sèvres Salle René Cassin 3 Place de la Mairie Ville Thouars Thouars lieuville Salle René Cassin 3 Place de la Mairie Thouars Departement Deux-Sèvres

Thouars Thouars Thouars Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thouars-thouars/

Loto de l’USThouars Handball Thouars 2023-01-22 was last modified: by Loto de l’USThouars Handball Thouars Thouars 22 janvier 2023 3 Place de la Mairie Salle René Cassin Thouars Deux-Sèvres Deux-Sèvres Thouars Thouars, Deux-Sèvres

Thouars Thouars Deux-Sèvres