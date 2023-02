Loto de l’USNF Nogent-sur-Oise Catégories d’Évènement: Nogent-sur-Oise

Oise

Loto de l’USNF, 4 mars 2023, Nogent-sur-Oise . Loto de l’USNF Place Burton Nogent-sur-Oise Oise

2023-03-04 18:00:00 – 2023-03-04 23:00:00 Nogent-sur-Oise

Oise 3 3 Samedi 4 mars à 20h, l’Union Sportive Nogent Football organise un loto au Marché Couvert. Ouverture des portes : 18h

Buvette et restauration sur place 21 tirages

1 super tirage

1 tombola 3000 € de lots à gagner !

Bons d’achat, TV LEV 43″, Aspirateur balai, Enceinte 400W

Et d’autres lots Tarifs :

1 carton : 3 €

4 cartons : 10 €

7 cartons : 15 €

1 carton super lot : 3 €

1 carton loto perso : 3 €

1 sachet de 100 pions : 1 € Réservation conseillée 06 23 99 36 25

+33 6 23 99 36 25 https://usnogent.footeo.com/

Nogent-sur-Oise

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

