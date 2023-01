Loto de l’USE Égletons Égletons ÉgletonsÉgletons OT d'Egletons Catégories d’Évènement: Corrèze

Égletons Égletons

Loto de l’USE Égletons Égletons, 28 janvier 2023, ÉgletonsÉgletons OT d'Egletons . Loto de l’USE Égletons Corrèze Égletons

2023-01-28 20:30:00 20:30:00 – 2023-01-28 Égletons

Corrèze Égletons Corrèze Rue de Soudeilles Salle Château Robert Égletons Loto de l’US Egletons à 20h30 à la salle du Château Robert.

Nombreux lots à remporter : + de 400€ de bons d’achat, téléviseur, karcher, centrale vapeur, table de jardin, enceinte bluetooth, bracelet connecté, taille haie et bien d’autres encore. Renseignements : usegletons@orange.fr usegletons@orange.fr Égletons Égletons

dernière mise à jour : 2023-01-16 par OT d’Egletons

Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Égletons Égletons Autres Lieu Égletons Égletons Adresse Égletons Corrèze OT d'Egletons Ville ÉgletonsÉgletons OT d'Egletons lieuville Égletons Égletons Departement Corrèze

Égletons Égletons ÉgletonsÉgletons OT d'Egletons Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/egletonsegletons-ot-degletons/

Loto de l’USE Égletons Égletons 2023-01-28 was last modified: by Loto de l’USE Égletons Égletons Égletons Égletons 28 janvier 2023 Corrèze Égletons Égletons Corrèze OT d'Egletons

ÉgletonsÉgletons OT d'Egletons Corrèze