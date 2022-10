Loto de l’Office de Tourisme Port-de-Bouc Port-de-Bouc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Salle Gagarine Port-de-Bouc

2022-11-20 16:00:00

Bouches-du-Rhne Port-de-Bouc L’Office de Tourisme et l’Association des Commerçants et Artisans organisent leur loto à la Salle Gagarine.



Composition du loto:

-25 Quines

-5 Cartons pleins

-1 Super carton plein

25 Euros les 6 cartons et 15 Euros les 3 cartons. Vente sur place.



De nombreux lots à gagner:



Buvette sur place. Tombola gratuite.



Grand Loto à la Salle Gagarine, organisé par L'Office de Tourisme et l'Association des Commerçants et Artisans. +33 4 42 06 27 28

