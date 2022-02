Loto de Lo Capial Complexe de l’Albaret, 26 février 2022, Saint-Juéry.

Loto de Lo Capial

Complexe de l’Albaret, le samedi 26 février à 20:30

La Maison d’animation « Lo Capial » convie l’ensemble de ses adhérent.e.s, de ses sympathisant.e.s et des Saint-Juérien.ne.s à participer à son grand loto annuel. Il est organisé ce **samedi 26 février 2022 à partir de 20h30**. Comme il est de tradition, de nombreux bons d’achat (dont un de 200 €) et d’autres lots (jambons, filets garnis…) seront à gagner à l’occasion de cette soirée. Il doit être noté que le loto reste organisé sur les mêmes bases que les années précédentes et qu’il a lieu dans la grande salle de l’Albaret où se déroulent habituellement les lotos de la commune. Présentation du pass vaccinal et port du masque pendant la soirée. _AU PROGRAMME :_ . 18 QUINES DOUBLES OU TRIPLES – 40 LOTS . 12 jambons – des canards gras – des filets garnis . 12 Bons d’achat de 20€, 40€, 50 €, 60€, 100€ et 200 € et autres lots _CARTONS :_ Toujours les mêmes tarifs depuis 2002 4 € le carton 10 € les 4 cartons 15 € les 7 cartons

Complexe de l’Albaret Chemin de l’Albaret, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T20:30:00 2022-02-26T23:59:00