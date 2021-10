Verteillac Verteillac Dordogne, VERTEILLAC Loto de Liberté FM Verteillac Verteillac Catégories d’évènement: Dordogne

VERTEILLAC

Loto de Liberté FM Verteillac, 30 octobre 2021, Verteillac. Loto de Liberté FM Verteillac

2021-10-30 – 2021-10-30

Verteillac Dordogne Verteillac Loto animé par Chantal et proposé par Liberté FM – 1600€ de cartes cadeaux, plateaux de fromages, corbeilles de fruits, colis de viandes, paniers garnis… Bourriche de 40 lots ! Bingo de 13 lots à 1€ ! Loto animé par Chantal et proposé par Liberté FM – 1600€ de cartes cadeaux, plateaux de fromages, corbeilles de fruits, colis de viandes, paniers garnis… Bourriche de 40 lots ! Bingo de 13 lots à 1€ ! Loto animé par Chantal et proposé par Liberté FM – 1600€ de cartes cadeaux, plateaux de fromages, corbeilles de fruits, colis de viandes, paniers garnis… Bourriche de 40 lots ! Bingo de 13 lots à 1€ ! © Pixabay

Verteillac

dernière mise à jour : 2021-10-25 par Val de Dronne

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, VERTEILLAC Autres Lieu Verteillac Adresse Ville Verteillac lieuville Verteillac