Loto de “Les Petites Envies de la Cigale” Châteaurenard, 27 mars 2022, Châteaurenard. Loto de “Les Petites Envies de la Cigale” Espace culturel et festif Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard

Châteaurenard Bouches-du-Rhône L’association Les Petites Envies de la Cigale organise son traditionnel loto au profit de la résidence de la maison de retraite publique Châteaurenard – Barbentane.



L'association Les Petites Envies de la Cigale organise son traditionnel loto au profit de la résidence de la maison de retraite publique Châteaurenard – Barbentane.



De nombreux lots à gagner.



