Loto de l'Entente gymnique gannatoise 2021-06-27 – 2021-06-27

Gannat Allier Loto réalisé par ordinateur.

À gagner: un séjour en gîte pour 6 d’une valeur de 450€, bon caddie 200€, smart télé 80 cm, trottinette électrique, coffret karting, licence club, pack accrobranche, kayak et bien d’autres lots…

2.70€ le carton

e.g.gannatoise@wanadoo.fr +33 6 28 72 00 04 https://www.entente-gymnique-gannatoise.fr/

