Vougécourt Haute-Saône Vougécourt L’association Pour Marius organise un loto de l’enfance le dimanche 22 mai à la salle des fêtes de Vougécourt.

Ouverture des portes à 13h.

Entrée 12€ (avec 3 cartons)

