Ardèche Sarras EUR 2.5 2.5 L’amicale laïque Sarras-Ozon organise un loto, avec en lot notamment un spa gonflable de 4 personnes, une croisière déjeuner, des bons d’achats etc. Plus de 2000€ de lots à gagner ! Sur place, buvette, hot dogs et collation. mairie@sarras.fr +33 4 75 23 04 81 Place Général de Goutel Complexe sportif Sarras

