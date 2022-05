Loto de l’école de Coulanges sur Yonne Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne Catégories d’évènement: Coulanges-sur-Yonne

Yonne

Loto de l’école de Coulanges sur Yonne Coulanges-sur-Yonne, 15 mai 2022, Coulanges-sur-Yonne. Loto de l’école de Coulanges sur Yonne Rue du Pré Cambault, 89480 Coulanges-sur-Yonne Dans la Cour de l’école Coulanges-sur-Yonne

2022-05-15 13:30:00 – 2022-05-15 Rue du Pré Cambault, 89480 Coulanges-sur-Yonne Dans la Cour de l’école

Coulanges-sur-Yonne Yonne Coulanges-sur-Yonne Venez nombreux participer au Loto de l’école, organisé par l’association des parents d’élève de Coulanges-sur-Yonne.

Rendez-vous dans la cour de l’école – (en cas de mauvais temps rdv dans la salle des fêtes de Coulanges).

Buvette & restauration sucrée sur place.

De nombreux lots à gagner ! ape.coulanges@gmail.com Venez nombreux participer au Loto de l’école, organisé par l’association des parents d’élève de Coulanges-sur-Yonne.

Rendez-vous dans la cour de l’école – (en cas de mauvais temps rdv dans la salle des fêtes de Coulanges).

Buvette & restauration sucrée sur place.

De nombreux lots à gagner ! Rue du Pré Cambault, 89480 Coulanges-sur-Yonne Dans la Cour de l’école Coulanges-sur-Yonne

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Coulanges-sur-Yonne, Yonne Autres Lieu Coulanges-sur-Yonne Adresse Rue du Pré Cambault, 89480 Coulanges-sur-Yonne Dans la Cour de l'école Ville Coulanges-sur-Yonne lieuville Rue du Pré Cambault, 89480 Coulanges-sur-Yonne Dans la Cour de l'école Coulanges-sur-Yonne Departement Yonne

Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coulanges-sur-yonne/

Loto de l’école de Coulanges sur Yonne Coulanges-sur-Yonne 2022-05-15 was last modified: by Loto de l’école de Coulanges sur Yonne Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne 15 mai 2022 Coulanges-sur-Yonne Yonne

Coulanges-sur-Yonne Yonne