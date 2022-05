Loto de l’école Beaulieu Beaulieu Catégories d’évènement: Beaulieu

Puy-de-Dôme

Loto de l’école Beaulieu, 28 mai 2022, Beaulieu. Loto de l’école place de la Barrère Salle périscolaire Beaulieu

2022-05-28 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-28 23:30:00 23:30:00 place de la Barrère Salle périscolaire

Beaulieu Puy-de-Dôme Beaulieu Puy-de-Dôme Loto organisé par l’association des parents d’élèves de l’école de Beaulieu. Nombreux lots à gagner dont un robot Mr Cuisine Connecté, Sodastream, Brasero. Partie enfants avec 4 places au Panoramique des Dômes. Buvette. +33 6 32 22 08 38 place de la Barrère Salle périscolaire Beaulieu

dernière mise à jour : 2022-05-11 par Pays d’Issoire Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Beaulieu, Puy-de-Dôme Autres Lieu Beaulieu Adresse place de la Barrère Salle périscolaire Ville Beaulieu lieuville place de la Barrère Salle périscolaire Beaulieu Departement Puy-de-Dôme

Beaulieu Beaulieu Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaulieu/

Loto de l’école Beaulieu 2022-05-28 was last modified: by Loto de l’école Beaulieu Beaulieu 28 mai 2022 beaulieu Puy-de-Dôme

Beaulieu Puy-de-Dôme