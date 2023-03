Loto de l’Aumônerie Salle des fêtes Pierrelatte Catégories d’Évènement: Drôme

Loto de l'Aumônerie Salle des fêtes, 12 mars 2023, Pierrelatte

Drôme Loto organisé par l’Aumônerie. Nombreux lots à gagner! gros lot : 1 séjour pour 2 personnes en Espagne. Buvette sur place. contact@drome-sud-provence.com http://www.drome-sud-provence.com/ Salle des fêtes 7, Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte

