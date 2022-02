Loto de l’association « La paix entre les bêtes » Marignane Marignane Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Loto de l'association « La paix entre les bêtes » Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 boulevard jean Mermoz Marignane

2022-04-16



Marignane Bouches-du-Rhône A gagner : waweboard, tablette, drone, cheminées électroniques, cafetière Nespresso et Tassimo, robots multifonctions, nombreux appareils électroménagers, filets garnis, paniers de fruits, et plein d’autres surprises ! L’association de protection animale « La paix entre les bêtes » vous convie à un super loto (huit parties). Plus de 4000 euros en lots sont mis en jeu.

Sur place : également une tombola.

+33 6 87 73 55 96

