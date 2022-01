Loto de l’association B.S.V.J Marignane Marignane Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Loto de l'association B.S.V.J Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 boulevard Jean Mermoz Marignane

2022-02-20

Marignane Bouches-du-Rhône A gagner de nombreux lots : skateboard électrique, tablette, micro-chaîne, service à raclette/plancha, multi-cuiseur, cafetière, centrifugeuse, paniers et chariots garnis…



Au total dix parties.



Pensez, alors, à cocher cette soirée sur votre agenda ! L’association B.S.V.J (Ballades, Soirées, Voyages et Joie) vous convie à un super loto.

Si la chance vous sourit, de beaux lots vous attendent !

Possibilité de se restaurer sur place.



asso.bsvj@gmail.com +33 6 51 65 67 93



Au total dix parties.



Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 boulevard Jean Mermoz Marignane

