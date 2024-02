Loto de l’APEB Bosmie-l’Aiguille, samedi 2 mars 2024.

Venez passer un moment sympathique lors du loto organisé par l’association des parents d’élèves de Bosmie l’Aiguille dans la salle Georges Bizet.

De nombreux lots sont à gagner. Des parties spéciales enfants sont prévues et seront gratuites. Tombolas pour petits et grands.

Une nouveauté: partie spéciale avec lots seconde main à gagner.

Buvette et snacks sur place.

Réservation obligatoire. 3 3 EUR.

Début : 2024-03-02 20:00:00

fin : 2024-03-02 23:00:00

Bosmie-l’Aiguille 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine parentbosmie@gmail.com

