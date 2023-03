Loto de l’APE, 11 mars 2023, Oradour-sur-GlaneOradour-sur-Glane . Loto de l’APE salle Robert Lapuelle

Oradour-sur-Glane Haute-Vienne Oradour-sur-Glane

2023-03-11 – 2023-03-11 Oradour-sur-Glane

Haute-Vienne salle Robert Lapuelle Oradour-sur-Glane Haute-Vienne Oradour-sur-Glane Ouverture des portes à 19h30. Début des parties 20h30. AUCUNE RESERVATION POSSIBLE. Ouvert à tous. Tarif : 1 carton 4€ ; 5 cartons 15€ ; 10 cartons + 1 offert 20€. Buvette et petite restauration sur place. L’Association des Parents d’Élèves vous propose une nouvelle de venir à son loto des écoles pour tenter de remporter un des nombreux lots en jeu. salle Robert Lapuelle Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane Autres Lieu Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane Adresse Oradour-sur-Glane Haute-Vienne Oradour-sur-Glane Ville Oradour-sur-GlaneOradour-sur-Glane Departement Haute-Vienne Lieu Ville salle Robert Lapuelle Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane

Loto de l’APE 2023-03-11 was last modified: by Loto de l’APE Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane 11 mars 2023 Haute-Vienne Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

Oradour-sur-GlaneOradour-sur-Glane Haute-Vienne