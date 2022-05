Loto de l’APE Nieul Nieul Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Nieul

Loto de l’APE Nieul, 15 mai 2022, Nieul. Loto de l’APE Stade municipal Nieul

2022-05-15 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-15 18:00:00 18:00:00

Stade municipal Nieul Haute-Vienne Nieul Dimanche 15 mai, de 14h à 18h, stade municipal de Nieul. 1 carton = 4€ / 3 cartons = 10€ / 7 cartons = 15€ / 12 cartons = 25€. Informations : 06 81 54 08 02. Loto organisé par l’APE de Nieul. Nombreux lots : trottinette électrique Xiaomi, bons d’achats, entrées au Puy du Fou… Dimanche 15 mai, de 14h à 18h, stade municipal de Nieul. 1 carton = 4€ / 3 cartons = 10€ / 7 cartons = 15€ / 12 cartons = 25€. Informations : 06 81 54 08 02. Stade municipal Nieul

