Loto de l’Amicale Laïque

2022-10-27 – 2022-10-27 De nombreux lots à gagner : 400€, 400€, 210€, 3 x 100€, 3 x 80€, 6 x 50€, 2 x 30€, 6 x 20€.

2 Séries gourmandises, 1 Série vins, 2 Paniers friandises, 2 Paniers Alimentaire, 1 Série Apéritifs, 1 Lot Surprise, lots de consolation. Petite restauration sur place. 6 crêpes achetées + 1 carton gratuit 3.00€. Ouverture des portes à 10h. dernière mise à jour : 2022-10-11 par

