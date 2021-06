Dax Dax Dax, Landes Loto de l’ADB Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Loto de l’ADB Dax, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Dax. Loto de l’ADB 2021-07-06 20:30:00 – 2021-07-06 23:30:00 Hall des sports 184 rue des écoles

Dax Landes Dax Organisé par L ‘Adour Dax Basket. Bons d’achat 300€-500€. Bières du monde, Pass Casino, coffret de la Ferme, Champagne, etc…BINGO 200€ !!

Buvette, sandwichs, boissons, glaces.

Dans le respect des mesures sanitaires imposées – Gel hydroalcoolique à disposition. Port du masque obligatoire. Organisé par de L ‘Adour Dax Basket.

