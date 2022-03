Loto de l’ACAR Rosans Rosans Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Rosans

Loto de l'ACAR Rosans, 13 mars 2022, Rosans.

2022-03-13 14:00:00

Rosans Hautes-Alpes Rosans De nombreux lots à gagner : télévision, appareils ménagers, bons d’achat divers, repas au restaurant, paniers garnis, nuitées, …

Organisé par l’Association des Commerçants et Artisans de Rosans. rosans@sisteron-buech.fr +33 4 92 66 66 66 http://www.sisteron-buech.fr/ Rosans

