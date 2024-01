Loto de la Société Hippique Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne, dimanche 11 février 2024.

Venez nombreux participer au loto organisé par la Société hippique. Neuf parties sont programmées dans le but de vous faire gagner de nombreux lots. Une bourriche vous sera également proposée afin de gagner encore plus de lots.

Salle Gambetta Boulevard Gambetta

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 14:30:00

fin : 2024-02-11



L’événement Loto de la Société Hippique Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2024-01-26 par OT du Pays de Lauzun