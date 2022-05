Loto de l’A.S.C.S.G. Tennis de Table Saint-Germain-des-Fossés Saint-Germain-des-Fossés Catégories d’évènement: Allier

Saint-Germain-des-Fossés

Loto de l’A.S.C.S.G. Tennis de Table Saint-Germain-des-Fossés, 15 mai 2022, Saint-Germain-des-Fossés. Loto de l’A.S.C.S.G. Tennis de Table Place de la Libération Espace Culturel Fernand Raynaud Saint-Germain-des-Fossés

2022-05-15 13:00:00 13:00:00 – 2022-05-15 Place de la Libération Espace Culturel Fernand Raynaud

Saint-Germain-des-Fossés Allier Saint-Germain-des-Fossés Début des parties à 14h30

Vente des cartes à partir de 13H (2 € la carte) +33 4 70 59 60 74 Place de la Libération Espace Culturel Fernand Raynaud Saint-Germain-des-Fossés

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Saint-Germain-des-Fossés Autres Lieu Saint-Germain-des-Fossés Adresse Place de la Libération Espace Culturel Fernand Raynaud Ville Saint-Germain-des-Fossés lieuville Place de la Libération Espace Culturel Fernand Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Departement Allier

Saint-Germain-des-Fossés Saint-Germain-des-Fossés Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-des-fosses/

Loto de l’A.S.C.S.G. Tennis de Table Saint-Germain-des-Fossés 2022-05-15 was last modified: by Loto de l’A.S.C.S.G. Tennis de Table Saint-Germain-des-Fossés Saint-Germain-des-Fossés 15 mai 2022 Allier Saint-Germain-des-Fossés

Saint-Germain-des-Fossés Allier