Wittisheim

Loto de la rentrée Wittisheim, 25 septembre 2021-25 septembre 2021, Wittisheim. Loto de la rentrée 2021-09-25 – 2021-09-25

Wittisheim 67820 Wittisheim EUR Carton 3.50€, les 6 à 18€, planche de 12 à 30€.

Spéciale prévente 6 cartons achetés 2 cartons offerts.

Prévente les samedi 07/09et 14/09/2019 de 9h à 12h rue de Hilsenheim au local du dépôt incendie.

Cascade de bons d’achats 50€/80€/100€/150€/200€/250€/300€/350€/700€ plus 2 jeux lotokardel 150€/200€.

